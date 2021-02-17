مسلحون يستهدفون سيارة “إطعام” خلال جولتها على نقاط قوات سوريا الديمقراطية في البصيرة شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون فجر اليوم الأربعاء بالأسلحة الرشاشة، سيارة “إطعام” مختصة بتوزيع مادة الخبز والطعام لنقاط قوات سوريا الديمقراطية العسكرية المنتشرة في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد أمس، العثور على جثتين اثنتين، لشابين مقتولين عند أطراف نهر الفرات، في قرية جديدة بكارة بريف دير الزور الشرقي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الشابين عثر عليهما مقتولين بواسطة ناري، ولم تعرف هوية الفاعلين حتى اللحظة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 689 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 244 مدنياً، من بينهم 17 طفل و 12 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 438 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.