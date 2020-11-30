مسلحون يستهدفون سيارة عسكرية لقسد في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين، استهدفوا بعد ظهر اليوم الاثنين بالأسلحة الرشاشة، سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في قرية جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الفردية حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية في قرية الحصان بريف دير الزور الغربي، دون وقوع خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أطلق مسلحون مجهولون النار من أسلحتهم الرشاشة على حاجز لقوى الأمن الداخلي المتمركز بالقرب من السوق الشعبي في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، دون تسجيل إصابات

وهاجم مسلحون مجهولون، حاجزاً أمنياً لقوات سورية الديمقراطية في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، واشتبكوا مع عناصر الحاجز، ما أسفر عن مقتل عنصر من “قسد”، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.