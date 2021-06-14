مسلحون يستهدفون منزل “رئيس بلدية” شرقي درعا وآخرون يطلقون النار على شخص في درعا البلد

محافظة درعا: ألقى مسلحون مجهولون، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، قنبلة يدوية على منزل “رئيس بلدية” الكرك الشرقي في ريف درعا الشرقي، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية، كما استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، شخص في درعا البلد ضمن مدينة درعا، ما أدى لإصابته بجراح نُقل على إثرها المشفى، يأتي ذلك في ظل استمرار الفلتان الأمني الكبير في عموم محافظة درعا.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1111 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 759، وهم: 217 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 350 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 135 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.