مسلحون يطلقون النار على حاجز لقوات النظام في مدينة دوما متسببين بإصابة ثلاثة عناصر

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق، من داخل مدينة دوما بريف العاصمة دمشق، بأن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار من بندقية رشاشة على حاجز يتبع لـ”مخابرات النظام” يقع في محيط الملعب البلدي في مدينة دوما، أمس الأول، ما تسبب بجرح ثلاثة عناصر جرى إسعافهم إلى مشافي العاصمة دمشق، جراح أحدهم خطيرة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الحاجز الذي جرى استهدافه يقوم وبشكل دوري بالتضييق على أهالي دوما والاعتداء عليهم لفظياً، بالإضافة لقيام عناصر الحاجز بالتحرش بالنساء بشكل شبه يومي.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، وفاة طفلة دون سن الـ 18، وذلك أثناء قيام عناصر من “الدفاع الوطني” بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي ابتهاجاً بحفل زفاف صديقهم في بلدة “الجربا” التابعة لمنطقة المرج في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عناصر الدفاع الوطني استمروا بإطلاق النار لعدة ساعات متواصلة في البلدة، ليسقط على الطفلة مقذوف إحدى الطلقات، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

والجدير ذكره أن الطفلة قد حصلت على شهادة التعليم الأساسي لهذا العام، بمعدل ممتاز.