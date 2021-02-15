مسلحون يعترضون سيارة لـ”فيلق الشام” ويسلبون العناصر ما بحوذتهم من أسلحة شمالي إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مسلحين مجهولين اعترضوا سيارة تقل عدة عناصر يتبعون لـ”فيلق الشام” الإسلامي الموالي لتركيا، على أطراف بلدة حزانو بريف إدلب الشمالي، وقاموا بسلب العناصر ما بحوذتهم من أسلحة وأغراض شخصية، ومن ثم قاموا برمي العناصر في بلدة معرة الإخوان بريف إدلب.

المرصد السوري نشر يوم أمس بأن انفجار ضرب بلدة الفوعة الواقعة بريف إدلب الشرقي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت قرب المجلس المحلي في البلدة الخاضعة لسيطرة الفصائل والجهاديين، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، وأشار المرصد السوري في التاسع من الشهر الجاري، إلى أنه ومع استمرار الفوضى والفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام” والفصائل بمحافظة إدلب، عُثر على جثة امرأة في العقد الثاني من عمرها، مقتولة بواسطة طلق ناري في الرأس ومرمية على قارعة الطريق الواقع بين منطقتي زردنا ورام حمدان في ريف إدلب الشمالي، دون معرفة هوية الامرأة حتى اللحظة، وأسباب ودوافع ومرتكبي الجريمة.