مسلحون يغتالون صيدلانيا ً ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: مع استمرار الانفلات الأمني بعموم المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية، رصد المرصد السوري، عملية اغتيال طالت صيدلاني في مخيم باب السلامة بريف إعزاز ضمن الريف الشمالي لمحافظة حلب، حيث اقتحم مسلحون مجهولون صيدليته في المخيم، وعمدوا إلى إطلاق النار عليه بشكل مباشر، وأردوه قتيلاً دون معرفة أسباب ودوافع عملية الاغتيال.

وكان المرصد السوري قد أشار في 20 يناير/كانون الأول المنصرم، إلى أن مسلحون مجهولون، اغتالوا محاميًا في مدينة جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك بإطلاق النار من مسدس مزود بكاتم للصوت على سيارته التي كان يستقلها في المدينة.