مسلحون يغتالون عضوا في “هيئة التوجيه المعنوي” التابعة لـ”الجبهة الشامية” شمال حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال حلب، طالت عضوا في “هيئة التوجيه المعنوي التابعة لفصيل “الجبهة الشامية”، وذلك من خلال إطلاق النار عليه على الطريق الواصل بين مدينتي الباب وعفرين في ريف حلب، ما أسفر عن مقتله على الفور.

وعمد مسلحون في الـ”6″ من يونيو الجاري، إلى اغتيال أحد عناصر فرقة “السلطان مراد” الموالية لتركيا، وذلك عبر إطلاق النار عليه قرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى لمقتله على الفور، على صعيد متصل، رصد المرصد السوري محاولة اغتيال أخرى تمثلت بإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلان دراجة نارية، على أحد الأشخاص في مدينة الباب شمال شرق حلب، ما أدى لإصابته بجراح