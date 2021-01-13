مسلحون يغتالون عنصراً من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحان مجهولان عنصراً من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” يعمل كحارس على كراج مدينة البصيرة، وذلك بعد قيامهما بإطلاق النار عليه، مما أدى لمقتله على الفور، وفرار المهاجمين.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 646 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 228 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 414 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.