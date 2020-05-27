مسلحون يغتالون عنصرين من الفرقة “15” ضمن قوات النظام في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة في محافظة درعا جنوب سوريا، طالت عنصرين من الفرفة “15” بقوات النظام.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن عملية الاغتيال جرت على طريق “المسيفرة – أم ولد”، في ريف درعا الشرقي، من خلال قيام مسلحين مجهولين باستهداف العنصرين بطلقات نارية بالرأس أثناء ذهابهم إلى قطعتهم العسكرية في الفرقة “15”، الواقعة في محافظة السويداء.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 477، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 312، وهم: 76 مدنيا بينهم 7 مواطنات و7 أطفال، إضافة إلى 164من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و49 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس.