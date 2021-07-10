مسلحون يغتالون عنصرًا في صفوف قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: مع استمرار مسلسل الاغتيالات في مناطق نفوذ قوات سوريا عمومًا ومناطق ريف دير الزور الشرقي على وجه الخصوص، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” اغتالوا أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد استهدافه بعدة رصاصات من سلاح فرد، وينحدر العنصر من قرية الجرذي الغربي بريف دير الزور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 774 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 272 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 498 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.