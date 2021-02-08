مسلحون يغتالون عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: مع استمرار الفوضى المصحوبة بالفلتان الأمني ضمن جميع المناطق الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية، عمد مسلحان يستقلان دراجة نارية إلى اغتيال عنصر ضمن قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد إطلاق النار عليه في قرية ابريهه الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 670 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 240 مدنياً، من بينهم 17 طفل و 12 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 425 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.