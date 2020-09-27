مسلحون يغتالون مجنداً بصفوف “الفرقة الرابعة” في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: في ظل الاستهدافات المتواصلة لعناصر ومتطوعين ومتعاونين مع قوات النظام السوري في محافظة درعا جنوبي سورية، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة طالت مجند ضمن صفوف “الفرقة الرابعة” التي يقودها “ماهر الأسد” شقيق رأس النظام السوري، وذلك من خلال إطلاق النار عليه من قِبل مسلحين مجهولين في بلدة تل شهاب ضمن القطاع الغربي لمحافظة درعا.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 686 ، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 454 ، وهم: 126 مدنيا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 210 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و79 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”