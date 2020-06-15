مسلحون يقتلون مواطناً بعد سرقة محله في ريف دير الزور الشرقي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل شخص من مدينة الميادين بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين داخل محله في بلدة حوايج شرق دير الزور، حيث اقتحم المسلحون محل لبيع الهواتف المحمولة وتحويل الأموال والصرافة في البلدة، وعمدوا إلى سرقة محتوياته وقتل صاحبه، يذكر أن المقتول مقاتل سابق لدى الفصائل المقاتلة

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 516 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 175 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 335 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.