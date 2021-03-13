مسلحون يقتلون مُزارعًا بعد سلبه دراجته النارية وآخرين يختطفون مواطنًا في ريف السويداء الغربي

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: مع استمرار الفلتان الأمني التي تشهده جميع مناطق الجنوب السوري، أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مسلحين مجهولين اعترضوا مُزارعًا في بلدة الخربا غربي السويداء، بهدف سلبه دراجته النارية، وعندما حاول مقاومتهم، أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلًا، وفي سياق متصل، اختطف مسلحون مجهولون مواطنًا يعمل في حراسة إحدى المزارع في قرية “الدارة” غربي السويداء، واقتادوه إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب ودوافع الخطف.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم، أنه عُثر على جثة شاب يحمل الجنسية الأردنية، مقتولًا بعدة طلقات نارية وملقى في سيارة “تاكسي” قرب المشفى الوطني في ظروف غامضة، وذلك بعد فقدانه منذ خروجه من منزله الذي يقيم به في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي قبل يومين.

المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في الـ 7 من مارس/آذار الحالي، أن محافظة السويداء شهدت على مدار شهر شباط/فبراير المنصرم، 8 حوادث تعرض لها مواطنين من بينهم طفل دون سن الـ 18 ومواطنة، وفقًا لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ففي الـ 5 من شباط/فبراير الفائت، اختفت مواطنة من أبناء قرية ملح في ريف السويداء الشرقي بظروف غامضة، وفي الـ 5 من شباط، خطفت مجموعة مسلحة مواطنًا من أمام منزله الكائن في مدينة السويداء، وطلبوا فدية مالية من ذويه لإطلاق سراحه، لتتمكن الفصائل المحلية من تحريره بعد نحو أسبوع من اختطافه، وفي الـ 12 من فبراير/شباط الفائت، خطف مسلحون مجهولون طفلًا دون سن الـ 18 من أمام منزله مدينة السويداء، حيث قام المسلحون بإطلاق سراح الطفل بعد حوالي ساعتين من خطفه، دون معرفة دوافع وأسباب الخطف.