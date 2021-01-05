مسلحون يهاجمون “آلية محملة بالبضائع” على طريق دمشق – السويداء ضمن استمرار الفلتان الأمني في الجنوب السوري

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين عمدوا إلى استهداف “سيارة شحن” بالرصاص على طريق السويداء – دمشق بالقرب من قرية المتونة، وحاول المسلحون اختطاف السيارة وسائقها إلى أنهم فشلوا في ذلك بعد تدخل مجموعة من الأشخاص، ليلوذوا المهاجمين بالفرار، يأتي ذلك في ظل الفوضى المتصاعدة ضمن السويداء.

ونشر المرصد السوري في 23 ديسمبر/كانون الأول الفائت، أن محافظة السويداء تشهد انفلاتاً أمنياً وتزايداً في حالات الخطف والإفراج مقابل فدية مالية، في ظل ضعف الأوضاع الأمنية والفوضى العارمة في المنطقة، وأصبحت السويداء مكاناً آمناً لتلك العصابات، حيث أفرج خاطفون عن ضابط برتبة عقيد من مرتبات مطار خلخلة العسكري، بعد اختطافه نحو أسبوع، وذلك بوساطة من فصائل السويداء وفرع الأمن العسكري، دون معرفة قيمة الفدية المالية للإفراج عنه.

وبوساطة فرع الأمن العسكري في محافظة السويداء أيضاً، أفرج خاطفون عن تاجر من أبناء مدينة حلب، كان قد اختطف قبل أيام في ساحة الفرسان وسط المدينة.