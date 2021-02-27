مسلحون يهاجمون حواجز ونقاط لقوات النظام وأجهزتها الأمنية في مدينة الصنمين شمالي درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، استهداف عدة حواجز ونقاط عسكرية تابعة لقوات النظام وأجهزتها الأمنية في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، من قبل مسلحين مجهولين، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد مصل حاول مجهولون اغتيال شخص يعمل كسائق بين سورية ولبنان، وذلك بإطلاق النار عليه في بلدة غصم بريف درعا الشرقي، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 937 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 606، وهم: 172 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 270 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و114 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.