مسلحون يهاجمون مبنى “المخابرات العامة” ومركز شرطة جاسم شمالي درعا

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحون مجهولون عمدوا بعد منتصف ليل السبت – الأحد، إلى مهاجمة مبنى “المخابرات العامة” ومركز الشرطة التابعين لقوات النظام في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، حيث دارت اشتباكات عنيفة فيما بينهم استمرت عدة ساعات، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 503، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 331، وهم: 82 مدنيا بينهم 7 مواطنات و7 أطفال، إضافة إلى 169 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و54 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس.