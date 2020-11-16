مسلحون يهاجمون مقراً لـ”أمن الدولة” في مدينة تلبيسة شمالي حمص

محافظة حمص – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مسلحين مجهولين عمدوا إلى استهداف فرع لـ”أمن الدولة” في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بالقنابل اليدوية بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين.

وبحسب مصادر المرصد السوري، أسفر الاستهداف عن إصابة عدد من عناصر فرع “أمن الدولة”، قبل أن يتمكن المهاجمون من الفرار.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن توتراً تشهده مدينة تلبيسة الواقعة ضمن ريف حمص الشمالي بين مجموعات تابعة وموالية للنظام السوري، حيث قام عناصر من “الشرطة” باعتقال قائد مجموعة “الطراميح” التابعة لقوات “النمر” في المدينة، ليرد عناصر “الطراميح” باعتقال عنصر من الشرطة، عقب ساعات من العملية تدخل وجهاء وأعيان وتم الإفراج عن الشرطي وقائد المجموعة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المدينة تشهد توتراً مستمراً بين الطرفين على خلفية الاستفزازات المتبادلة للعناصر والقيادات ضمن الأحياء والشوارع.

ونشر المرصد السوري في السابع من أيلول الفائت، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مخبر لدى “المخابرات الجوية” في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة جرى نقله إلى مشفى الرازي بمدينة حمص.