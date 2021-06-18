مسلحون يهاجمون منطقة المربع الأمني في مدينة نوى غربي درعا وآخرون يستهدفون قائد ضمن “الفيلق الخامس” شرقي المحافظة

محافظة درعا: سُمع بعد منتصف ليل الخميس، أصوات إطلاق نار بشكل متقطع في المربع الأمني بمدينة نوى غربي درعا، تبين أنها ناجمة عن هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مواقع لقوات النظام في مبنى الناحية وفرعي الأمن الجنائي والسياسي في المدينة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية، وفي مدينة صيدا شرقي درعا، ألقى مجهولون قنبلة يدوية على منزل قائد مجموعة عسكرية ضمن “الفيلق الخامس” المدعوم روسيًا، دون وقوع خسائر بشرية.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1115 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 762، وهم: 217 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 353 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 135 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.