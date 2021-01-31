مسلحون يهاجمون نقطة عسكرية لقوات النظام بالقرب من الحدود مع الجولان المحتل

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، هجوماً مسلحاً من قبل مجهولين على نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام، في بلدة جبا بريف القنيطرة الشمالي بالقرب من الحدود مع الجولان المحتل، دارت اشتباكات على إثره وسط دوي انفجار في المنطقة، ولم ترد معلومات عن الخسائر البشرية إلى الآن.

وأشار المرصد السوري يوم أمس الأول إلى أن مسلحين مجهولين، استهدفوا بعبوات ناسفة مقر تابع لشعبة المخابرات الجوية، في بلدة صيدا الحانوت قرب الجولان المحتل على مسافة قريبة من مرصد للعدو الإسرائيلي، في حين توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار، وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 17 يناير/كانون الثاني، مقتل 3 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة في حاجز عسكري لقوات النظام في منطقة رويحينة على بعد 2 كيلومتر من المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة.