مسلحون يهاجمون 3 نقاط عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هاجم مسلحون مجهولون 3 نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الشحيل ضمن القطاع الشرقي من ريف دير الزور، حيث جرى استهداف النقاط بالأسلحة الرشاشة وقذائف نوع “RBG”، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار أمس، أن مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية، استهدفا حاجزاً أمنياً لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، عند أطراف بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل عنصرين من “قسد”، فيما لاذ المسلحان بالفرار إلى جهة مجهولة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 596 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 210 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 382 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.