مسلحو نبل والزهراء يحتجزون مواطنين عفرينيين وسياراتهم.. والقوات الكردية تغلق الطرقات في ريف حلب الشمالي

أغلقت القوات الكردية طريق نبل- دير جمال، على خلفية اختطاف مسلحين مواليين لإيران من مدينتي نبل والزهراء مواطنين من أهالي عفرين الذين يقطنون في ريف حلب الشمالي.

وأوقف المسلحون ما يقارب 10 سيارات كانت تقل مواطنين عفرينيين أثناء توجههم إلى حلب، بالإضافة إلى القادمين من مدينة حلب باتجاه مناطق ريف حلب الشمالي، واحتجزوهم مع السيارات في مركز أمني لهم في ريف حلب الشمالي، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

وفي 3 تشرين الثاني، اعتقل عناصر حاجز حي الأشرفية التابع لقوات النظام، سيدات بحجة مخالفة القوانين، حيث جرى اقتياد 10 سيدات من مهجري مدينة عفرين إلى مركز أمني، أثناء عبور الحاجز، بحجة حيازة مبالغ مالية تقدر أكثر من 150 ألف ليرة سورية، وأجهزة خليوية غير مجمركة.

وفي تشرين الأول من العام الفائت، صادرت مليشيات الموالية لإيران، في مدينتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، عددا من سيارات أهالي عفرين الخاصة والعاملة بالنقل العام على طريق حلب.

وأجبرت “المليشيات الموالية لإيران”، الأهالي على النزول من السيارات ومصادرتها، في حين لم يتم اعتقال أي مواطن، وأبلغوا الأهالي بأن الطريق مغلق أمام أهالي عفرين إلى أجل غير مسمى.