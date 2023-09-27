مسلح محلي يفارق الحياة بعد أيام من إصابته بالاشتباكات في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: فارق مواطن من أبناء بلدة أبوحمام بريف دير الزور حياته وهو أحد المسلحين المحليين، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال المعارك مع قوات سوريا الديمقراطية في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي.

ووثق المرصد السوري خلال جولتين من الاقتتال الدامي مفارقة 111 شخص لحياتهم، وهم: 29 من قوات سوريا الديمقراطية، و74 من المقاتلين المحليين، و8 مدنيين بينهم 3 سيدات وطفلين.

وبدأت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحين موالين لـ”أبو خولة” قائد مجلس دير الزور العسكري في الـ27 من آب الفائت.