مسلسل الاستيلاء على الأراضي والبساتين الزراعية يتواصل من قِبل فرقة “العمشات” الموالية لتركيا في ناحية شيخ الحديد بريف عفرين

محافظة حلب: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فرقة سليمان شاه التي يترأسها مايعرف ب”أبو عمشة” استولت على مساحات واسعة من الأراضي والبساتين الزراعية في ناحية شيخ الحديد بريف عفرين، شمالي غرب حلب، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن عملية الاستيلاء جرت قبل أيام، حيث استولى الفصيل على 5 حقول وبساتين زراعية، تحوي أشجار زيتون، وتعود ملكيتها لأشخاص هُجروا من عفرين بفعل عملية “غصن الزيتون”، مصادر أهلية من داخل مدينة عفرين، أكدت للمرصد السوري، بأن عدد كبير من السكان الأصليين المهجرين من أبناء عفرين، عمدوا خلال الفترة الأخيرة إلى بيع أراضيهم، خوفًا من الاستيلاء عليها بشكل كامل من قِبل الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة.

وفي 11 آذار/مارس، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن، فرقة سليمان شاه “العمشات” الموالية لتركيا، استولت على عدة أراضي زراعية، ملاصقة لبعضها، تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة، منهم مهجرين بفعل عملية “غصن الزيتون” والبعض الآخر لا يزال متواجد في الناحية، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الأراضي الزراعية التي استولت عليها فرقة “العمشات” ستقوم في وقت لاحق ببناء مخيم للنازحين وكراج عسكري عليها.