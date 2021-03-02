مسلسل الخطف يعود مجددًا إلى الواجهة في محافظة السويداء.. مسلحون يختطفون مُزارعين بريف المحافظة الجنوبي الغربي

مسلسل الخطف يعود مجددًا إلى الواجهة في محافظة السويداء.. مسلحون يختطفون مُزارعين بريف المحافظة الجنوبي الغربي

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مجموعة مسلحة أقدمت على اختطاف مُزارعين اثنين أثناء عملهما في الأراضي الزراعية ببلدة “عرى” الواقعة في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة السويداء، جنوبي سوريا، دون معرفة أسباب ودوافع عملية الخطف حتى اللحظة.

المرصد السوري أشار في 24 فبراير/شباط المنصرم، بأن رجل مسن من أبناء بلدة شقا بريف السويداء الشمالي الشرقي، قُتل إثر تعرضه للضرب أثناء سرقة سيارته من قبل مجهولين.