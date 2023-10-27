مسيرات الميليشيات الإيرانية تستهدف مساكن للقوات الأمريكية داخل قاعدة “حقل العمر” النفطي بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: سمع دوي انفجار عنيف تلاه اشتعال للنار ناجم عن استهداف مسيّرات للميليشيات الإيرانية للقرية الخضراء التي تضم مساكن للقوات الأمريكية داخل قاعدة “حقل العمر” النفطي بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل قليل، إلى أنه سمع دوي انفجارات عنيفة دوت في قاعدة “التحالف الدولي” في منطقة خراب الجير بناحية كوجرات بريف المالكية شمالي الحسكة، يرجح بأنها استهداف للقاعدة من قبل الميليشيات الإيرانية.