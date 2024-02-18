مسيرات انتحارية تستهدف مواقع “الهيئة” في ريف إدلب وتقتل وتصيب 3 عناصر

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام يعمل سائق “تركس” وأصيب اثنان آخران بجروح بليغة إثر استهداف آليتين من قبل مسيرين انتحاريتين انطلقتا من مواقع قوات النظام، على محور آفس بريف إدلب، أثناء عمليات “التدشيم”.

كما استهدفت مسيرة أخرى محور معربيلت بريف إدلب دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وبذلك، يرتفع إلى 58 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال55 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 22 من العسكريين و37 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال

– 34 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 11 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام