مسيرة “انتحارية” للميليشيات الإيرانية تستهدف سيارة وتصيب سائقها بريف جسر الشغور.. وأخرى تستهدف سيارة في بلدة آفس شرقي إدلب

استهدفت مسيرة “انتحارية” تابعة للميليشيات الإيرانية، سيارة لنقل المياه في قرية فريكة بريف جسر الشغور غربي إدلب، مما أدى لإصابة السائق جرى نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

كما استهدفت مسيرة “انتحارية” أخرى، سيارة في بلدة آفس شرقي إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري في 31 كانون الثاني الفائت، مقتل 6 عناصر من هيئة تحرير الشام إثر استهداف طائرة مسيّرة “انتحارية” تابعة للميليشيات الإيرانية سيارة عسكرية تابعة للهيئة بين بلدتي تفتناز ومعارة النعسان في ريف إدلب الشرقي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.