مسيرة تركية تقصف موقع عسكري لقوات النظام وتصيب عنصرا في ريف عين العرب (كوباني)

محافظة حلب: قصفت مسيرة تركية قبل قليل، موقع عسكري يتمركز ضمنه عناصر من قوات النظام في المنطقة الواقعة بين قريتي كوران وخربيسان في شرقي عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى إصابة عنصر بجراح، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع إلى 61 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2024، تسببت بمقتل 7 أشخاص، بالإضافة لإصابة أكثر من 13 أشخاص بجراح متفاوتة بينهم سيدة و3 أطفال وعنصر من قوات النظام، والقتلى هم:

– 4 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية

– 3 من قوات النظام

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 49 استهداف على الحسكة، أسفر عن مقتل 3 من قوات النظام، وعنصر سائق بالاسايش.

– 4 استهدافات على الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

– 8 استهدافات على ريف حلب