مسيًرات انتحارية لقوات النظام تستهدف مواقع بريفي حماة وإدلب

استهدفت قوات النظام بـ 4 مسيّرات انتحارية مواقع في منطقتي سهل الغاب غربي حماة وجبل الزاوية جنوبي إدلب.

واستهدفت إحدى المسيّرات دراجة نارية قرب بلدة بنين في جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري أمس إلى إصابة عنصرين من الجبهة الوطنية للتحرير بجراح خطيرة، نتيجة استهداف طائرة مسيّرة انتحارية تابعة لقوات النظام، للقطاع الرابع نقطة تمركز عناصر الجبهة الوطنية للتحرير، على محور حرش بينين بريف إدلب الجنوبي، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.