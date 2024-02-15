مسيّرة انتحارية تابعة لقوات النظام تستهدف رجل بمنطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي

استهدفت طائرة مسيًرة انتحارية تابعة لقوات النظام، رجل يستقل دراجة نارية مما أدى لإصابته بشظايا في قدميه، على طريق قرية الدقماق بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وفي 12 شباط الجاري، استهدفت مسيرة أطلقت من جانب قوات النظام، تجمعا للدراجات النارية قرب مفرق قرية الشيخ سنديان في أقصى ريف إدلب الغربي، مما أدى لمقتل 4 من فصائل غرفة عمليات الفتح المبين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، وسط معلومات عن مفقودين من المدنيين.