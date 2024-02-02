مسيّرة تركية تستهدف حاجزاً لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في القامشلي شمالي الحسكة

محافظة الحسكة: سمع دوي انفجار عنيف ناجم عن استهداف مسيّرة تركية لحاجز عويجة التابع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في حي المحطة بمدينة القامشلي شمالي الحسكة، وسط معلومات سقوط عدة جرحى.

وبذلك، يرتفع إلى 62 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2024، تسببت بمقتل 7 أشخاص، بالإضافة لإصابة أكثر من 13 أشخاص بجراح متفاوتة بينهم سيدة و3 أطفال وعنصر من قوات النظام، والقتلى هم:

– 4 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية

– 3 من قوات النظام

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 50 استهداف على الحسكة، أسفر عن مقتل 3 من قوات النظام، وعنصر سائق بالاسايش.

– 4 استهدافات على الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

– 8 استهدافات على ريف حلب