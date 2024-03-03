مسيّرة تركية تستهدف قرية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام في ريف حلب

محافظة حلب: استهدفت طائرة مسيرة انتحارية تركية قرية علقمية التابعة لناحية شران بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 29 شباط الفائت، إصابة فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً بجروح بليغة، نتيجة استهداف القوات التركية والفصائل الموالية بأكثر من 30 قذيفة مدفعية حرش قرية صوغانكة بناحية شيراوا بريف عفرين حيث تم نقلها إلى مشفى فافين لتلقي العلاج ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري.