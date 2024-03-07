مسيّرة تركية تستهدف نقطة عسكرية مشتركة لقوات مجلس منبج العسكري وقوات النظام في ريف حلب الشرقي

محافظة حلب: قصفت طائرة مسيّرة تابعة للقوات التركية، نقطة عسكرية مشتركة بين قوات مجلس منبج العسكري وقوات النظام في قرية المحسنلي بريف منبج شرقي حلب، تزامنا مع حالة انتشار من قبل عناصر الطرفين، دون وورد معلومات عن سقوط خسائر بشرية،

وبذلك، يرتفع إلى 67 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2024، تسببت بمقتل 18 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 17 من العسكريين و4 من المدنيين بينهم سيدة و3 أطفال، والقتلى هم:

– 14 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية

– 3 من قوات النظام

– 1 مدني

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 54 استهداف على الحسكة، أسفر عن مقتل 3 من قوات النظام، و11 من العسكريين و1 مدني

– 4 استهدافات على الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

– 9 استهدافات على ريف حلب