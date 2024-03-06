مسيّرة مجهولة تستهدف آلية عسكرية للميليشيات الإيرانية في محيط مزار “عين علي” في بادية الميادين

محافظة دير الزور: سمع دوي انفجار عنيف في ريف دير الزور الشرقي، ناجم عن استهداف مسيّرة مجهولة لألية عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مزار “عين علي” في بادية الميادين ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في الريف الشرقي، تزامنا مع حالة انتشار شهدتها المنطقة، وسط معلومات عن سقوط جرحى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 21 شباط الفائت، سماع دوي انفجار عنيف ناجم عن استهداف طائرة مسيّرة مجهولة مستودعاً للأسلحة تابعاً للميليشيات الإيرانية في شارع الـ 70 في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.