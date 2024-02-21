مسيّرة مجهولة تستهدف مستودعاً للأسلحة للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال

محافظة دير الزور: سمع دوي انفجار عنيف ناجم عن استهداف طائرة مسيّرة مجهولة مستودعاً للأسلحة تابعاً للميليشيات الإيرانية في شارع الـ 70 في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وفي 12 شباط الجاري، شنت طائرات مسيرة مجهولة يرجح أنها للقوات الأمريكية غارات استهدفت مزرعة في منطقة الشبلي قرب مدينة الميادين بريف دير الزور، حيث تستخدمها ميليشيا الإمام الصادق التابعة للحرس الثوري الإيراني، لتخزين الصواريخ.

كما استهدفت الطائرات موقعا فارغا كان يستخدم لتدريب عناصر الحرس الثوري الايراني، دون وقوع إصابات.