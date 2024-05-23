مشاجرة بين مجموعة شبّان تودي بحياة أحدهم في مدينة بريف دمشق

مشاجرة بين مجموعة شبّان تودي بحياة أحدهم في مدينة بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: فارق مواطن حياته إثر تعرضه لطعنة بسلاح أبيض على خلفية مشاجرة بين مجموعة شبّان في مدينة حرستا بريف دمشق.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 127 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 138 شخص، هم: 7 أطفال، و21 مواطنة، و110رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 37 جريمة في درعا راح ضحيتها 31 رجل، و3 أطفال، و8 سيدات

– 11 جرائم في السويداء راح ضحيتها 9 رجال، وطفل، وسيدة

– 29 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 25 رجل، وطفلان، و7 سيدات

– 14 جريمة في حمص راح ضحيتها 13 رجل وطفلة

– 7 جرائم في حماة راح ضحيتها 7 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

–8 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 7 رجال، وسيدة

–5 جرائم في دمشق راح ضحيتها 3 رجال، و2 سيدات

– 4 جرائم في اللاذقية راح ضحيتها 4 رجال، وسيدة

– 6 جرائم في طرطوس راح ضحيتها 6 رجال

– جريمة في القنيطرة راح ضحيتها رجل.

– 3 جريمة في حلب راح ضحيتها رجلان وسيدة