مشاجرة مسلحة داخل خيمة عزاء في جنديرس بريف عفرين تسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مشاجرة جماعية بالأسلحة اندلعت بين عدة أشخاص داخل خيمة عزاء في بلدة جنديرس في ريف عفرين، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، مما أسفر عن مقتل عن ثلاثة أشخاص على الأقل وسقوط جرحى آخرين.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار اليوم إلى انفجار عنيف دوى في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الغربي، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت بسيارة، على طريق إعزاز قرب دوار كاوا الحداد، مما أسفر مقتل 3 أشخاص بينهم طفلة إضافة لوقوع جرحى، وتبين لاحقًا أن الشخص المستهدف بالانفحار والذي لقي مصرعه هو ضابط في الشرطة الموالية لتركيا.