مشاورات روسية تركية بشأن سوريا وليبيا في موسكو

جرت في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاروات روسية تركية على مستوى الخبراء بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا وسوريا.

ومثل نائب وزير الخارجية الروسي والمفوض الخاص للرئيس الروسي في شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، الوفد الروسي في هذه المشاورات، فيما مثل نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال الوفد التركي.

وأكد الجانبان خلال مشاورتهما تمسكهما بسيادة ووحدة أراضي سوريا. وعبرا عن ارتياحهما لسير تنفيذ الاتفاقيات الروسية التركية الهادفة إلى الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في سوريا ومكافحة الإرهابيين الدوليين المتواجدين في أراضيها. كما بحثا الاستعدادات للاجتماع الدولي الـ16 حول سوريا بصيغة أستانا. كما تم تبادل الآراء في طرق المساعدة في تنشيط العملية السياسية السورية، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية في جنيف وفق القرار الدولي رقم 2254.

وأكد الجانبان أثناء بحث القضية الليبية على التقدم الذي تم تحقيقه في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية فيما يخص استعدادات السلطات الانتقالية للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم وعشية اللقاء الوزاري المخطط إجراؤه في 23 يونيو الجاري في برلين لبحث تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في العاصمة الألمانية في يناير عام 2020. واتفق الطرفان على مواصلة الحوار الروسي التركي المنظم لبحث مسائل المساعدة من أجل التسوية الشاملة والسريعة للأزمة الليبية.