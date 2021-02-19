مشهد بات اعتيادياً .. اغتيال نازحة سورية ضمن دويلة “الهول” شرقي الحسكة 

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثرت قوى الأمن الداخلي “الأسايش”على جثة نازحة سورية مقتولة بواسطة طلق ناري بالرأس، وذلك ضمن القسم الأول الخاص بالعراقيين في دويلة “الهول” شرقي الحسكة، دون معرفة أسباب ودوافع القتال حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري قد أشار في الـ 11 من فبراير / شباط الجاري إلى مقتل لاجئ من الجنسية العراقية، برصاص مجهولين ضمن القسم الثالث في مخيم الهول الواقع شرقي الحسكة، حيث جرى استهدافه فجراً في إطار استمرار عمليات القتل المتصاعد في “الدويلة”، ورصد المرصد السوري قبل يوم، عملية قتل جديدة ضمن مخيم الهول جنوب شرقي الحسكة، حيث قُتِل لاجئ عراقي داخل خيمته ضمن القسم الثالث في المخيم، برصاص مجهولين.

وأشار المرصد السوري أيضا في السابع من الشهر الجاري، إلى العثور على جثة لاجئ من جنسية عراقية في القسم الأول من مخيم الهول بريف الحسكة، مقتولًا من قبل مسلحين مجهولين بعدة طلقات نارية في الرأس والصدر والبطن، ويأتي ذلك، في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل المخيم.