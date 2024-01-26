مصادر المرصد السوري تكشف أسباب اعتقال أحد وجهاء عشيرة مدينة الشحيل في عملية أمنية بريف دير الزور الشرقي قبل أيام

مصادر المرصد السوري تكشف أسباب اعتقال أحد وجهاء عشيرة مدينة الشحيل في عملية أمنية بريف دير الزور الشرقي قبل أيام

محافظة دير الزور: أكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أحد وجهاء مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، والذي جرى اعتقاله بتاريخ 20 كانون الثاني، في عملية أمنية مشتركة بين دورية تابعة لـ “قسد” و”التحالف الدولي” يعمل لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية”، ويعتبر أحد المسؤولين عن تأمين الأسلحة والذخيرة لأفراد خلية تابعة لـ “التنظيم”، حيث عثر بحوزته خلال عملية المداهمة على وثائق وجوازات السفر لعناصر “التنظيم”.

ويشار إلى أن المعتقل جعل منزله في البلدة مخبأ لعناصر “التنظيم” ولا سيما الحاملين الجنسية العراقية، بينما لا يزال مصيره مجهولا منذ تاريخ اعتقاله.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 20 كانون الثاني، مداهمة عناصر دورية عسكرية مشتركة بين قوات “التحالف الدولي” و ”قسد”، منزلاً لأحد وجهاء مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي واعتقلوه في المدينة ذاتها دون معرفة التهم الموجهة إليه واقتادوه إلى أحد الأفرع الأمنية.