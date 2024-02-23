مصادر المرصد السوري تكشف تفاصيل تعرض قائد فصيل “جيش سورية الحرة” لإطلاق نار في مخيم الركبان

كشفت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عملية إطلاق النار التي تعرض لها أمس قائد فصيل “جيش سورية الحرة” العقيد “فريد القاسم” في مخيم الركبان الواقع ضمن منطقة الـ 55 كيلو متر عند مثلث الحدود السورية – الأردنية – العراقية، جاءت من قبل أحد المقربين منه في المخيم وذلك عقب خلاف نشب بينهما، حيث يعمل على نقل المواد الغذائية للمخيم من مناطق سيطرة النظام كما ويتعاون بشكل كبير مع “فريد القاسم” في نقل وبيع السلاح خارج المخيم.

ووفقاً للمصادر، فقط طلب منه جلب كمية من “المخدرات” لتصويرها والإعلان عن مصادرتها إعلامياً في المخيم، وبعد رفضه الطلب نشب خلاف بينهما وأدى لإقدام الشخص على إطلاق النار على العقيد “فريد القاسم”، كما ويشار بأن الشخص المذكور هو أحد أقارب ضابط سابق ضمن فصيل “جيش سورية الحرة” جرى فصله من قبل قائد الفصيل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس اعتراض مسلحين موكب يضم قائد فصيل “جيش سورية الحرة” العقيد “فريد القاسم” وأطلقوا النار عليه، ضمن مخيم الركبان الواقع عند مثلث الحدود السورية – الأردنية – العراقية، حيث كان يشارك في حفل تكريم المتفوقين في مدارس مخيم الركبان، دون ورود معلومات عن إصابته، وسط حالة استنفار لعناصر الفصيل في المخيم