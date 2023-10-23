مصادر المرصد السوري تكشف تفاصيل حادثة مقتل 4 من القوات الروسية في ريف الحسكة الشمالي

محافظة الحسكة: لقي 4 من القوات الروسية مصرعهم ضمن الأراضي السورية خلال الأيام الفائتة، ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مقتلهم جاء بعد خلاف نشب بين شقيقين اثنين من القوات الروسية المتواجدين بمنطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا، وتطور الخلاف لإشهار سلاح من قبل أحدهما على الآخر وإطلاق رصاص بشكل غير مباشر، ليرد الآخر بذات الشيء قبل أن يتم إطلاق رصاص عشوائي، وسط حضور لمجموعة أخرى من القوات، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف بمقتل 4 من القوات الروسية، من ضمنهم الشقيقين الاثنين.

وأكدت مصادر المرصد السوري بأن الحادثة وقعت بتاريخ 13 تشرين الأول، ونقلت جثث القتلى للقاعدة الروسية بمطار القامشلي صباح يوم 14 تشرين الأول، برفقة رتل عسكري مؤلف من 8 آليات عسكرية وسط تحليق لمروحية روسية في الأجواء.