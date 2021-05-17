“مصدرها سوريا”.. تركيا تضبط “أكبر كمية” من الكبتاغون كانت متجهة إلى الإمارات

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش، الأحد، ضبط 1072.6 كيلوغراما من حبوب “الكبتاغون” المخدرة بميناء إسكندرون (جنوبي البلاد).

وكشف موش، في تغريدات على حسابه الرسمي، أنّ “المخدرات تم ضبطها على متن سفينة تحمل 17 حاوية بضائع، رست في ميناء إسكندرون قبل فترة، وكانت متجهة للإمارات”.

وبين الوزير التركي أنّ حبوب المخدرات كانت موزعة على 11 حاوية، وتعد أكبر كمية يتم ضبطها من قبل طواقم حرس الجمارك على الإطلاق، بحسب وكالة الأناضول. وتبلغ قيمتها السوقية ما يقرب من 313 مليون ليرة تركية (حوالى 38 مليون دولاراً أميركياً).

وفي هذا السياق، كشفت مصادر صحفية سورية (رفضت الكشف عن هويتها)، لموقع “الحرة”، أنّ “حبات الكبتاغون كانت مخبأة ضمن شحنة حجارة بناء مرسلة من سوريا ومرت بترانزيت إسكندرون”، مشيرة إلى أنّه “تم اختيار تركيا كنقطة عبور ترانزيت إلى الإمارات.

كما نشر حساب “دليلك في اسكندرون وهاتاي Türkiye Hatay İskenderun”، على يوتيوب، فيديو توثيقي لـ”عميلة ضبط المخدرات من قبل السلطات الأمنية في الميناء”، مشيراً إلى أنّ “مصدرها سوريا” أيضاً.