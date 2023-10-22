مصدرها قوات النظام.. استشهاد وإصابة 5 أطفال من عائلة واحدة نتيجة سقوط قذيفة على منزل في قرية بريف حماة الغربي

استشهد 4 أطفال وأصيب طفل آخر من عائلة واحدة بجراح متفاوتة، نتيجة سقوط قذيفة على منزل قبل قليل، في قرية القرقور في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، مصدرها قوات النظام، حيث جرى نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع إلى 522 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 334 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 235 من العسكريين و 163 من المدنيين بينهم 40 طفل و16 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 85 من المدنيين بينهم 11 سيدات و34 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

– 332 عنصر من قوات النظام بينهم 21 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 78 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.