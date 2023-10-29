مصدرها قوات النظام.. استشهاد وإصابة 5 نتيجة سقوط قذائف على بلدة تزامناً مع اشتباك مسلح بين “قسد” ومسلحين محليين بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: استشهد 4 مدنيين وأصيب آخرون بجراح، نتيجة سقوط قذائف مدفعية على منزل في بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، مصدرها قوات النظام، فيما ردت قوات سوريا الديمقراطية على مصادر النيران، وسط تحليق لطيران حربي تابع لـ “التحالف الدولي” في الأجواء.

كما هاجم مسلحون محليون فجر اليوم، بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، بعد عبورهم مناطق سيطرة قوات النظام في غرب الفرات باتجاه مناطق “قسد”، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح بين الأخيرة من جهة، وبين المهاجمين من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 21 تشرين الأول الجاري، اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” المتمركزين في مدينة هجين على ضفة نهر الفرات الشرقية من طرف، والميليشيات الموالية لإيران المتمركزة في بلدة العباس الواقعة على الضفة الغربية من نهر الفرات من طرف آخر، وذلك على خلفية استهداف طائرة “درون” تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في أجواء نهر الفرات، وتسببت بالاشتباكات بهروب العديد من الأهالي من سوق هجين.