مصدره قوات النظام.. إصابة مواطن في قصف صاروخي على بلدة في منطقة سهل الغاب

قصفت قوات النظام بصاروخ موجه جرار زراعي بالقرب من بلدة الزقوم في منطقة سهل العاب بريف حماة الغربي، ما أدى إلى إصابة سائق بجراح متفاوتة واحتراق الجرار، حيث جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع إلى 80 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 84 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 32 من العسكريين 49 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

– 46 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 18 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر