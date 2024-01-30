مصدره مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام.. قصف صاروخي يستهدف ريف إعزاز ضمن منطقة “درع الفرات” شمالي حلب

محافظة حلب: تعرض محيط المشفى الوطني وقرية سيجراز غربي مدينة إعزاز ومحيط مخيم “كويت الرحمة” ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي لقصف صاروخي مصدره مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي.

بدورها ردت القوات التركية بقصف استهدف محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، ومرعناز والمالكية وشوارغة بناحية شران بريف عفرين شمال غربي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي 20 كانون الثاني الجاري، تعرضت قاعدتين تركيتين في كلجبرين ودابق ضمن منطقة “درع الفرات” في ريف حلب، لقصف مدفعي مصدره مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي، حيث سمع دوي انفجارين متتاليين وتصاعدت أعمدة الدخان من القاعدتين دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.