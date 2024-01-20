مصدره مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام.. قصف مدفعي يطال قاعدتين تركيتين ضمن منطقة “درع الفرات”

محافظة حلب: تعرضت قاعدتين تركيتين في كلجبرين ودابق ضمن منطقة “درع الفرات” في ريف حلب، لقصف مدفعي مصدره مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي، حيث سمع دوي انفجارين متتاليين وتصاعدت أعمدة الدخان من القاعدتين دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، إصابة 3 مواطنين بجروح متفاوتة، إثر قصف مدفعي نفذته القوات التركية، استهدف قرية شعالة بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام، تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.