مصدر روسي ينفي لـRT أنباء عن لقاء سري بين مبعوث بوتين والأسد في دمشق

مصدر روسي ينفي لـRT أنباء عن لقاء سري بين مبعوث بوتين والأسد في دمشق

نفى مصدر رسمي روسي لقناة RT Arabic صحة المزاعم الإعلامية عن عقد مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف، اجتماعا سريا في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المصدر لـRT Arabic اليوم الأربعاء إن لافرينتييف شارك في اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ثم عاد إلى روسيا مباشرة، مشيرا إلى أن العلاقات بين موسكو ودمشق “لا تستدعي السرية”.

وكان صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية ذكرت أن ألكسندر لافرينتييف، أبلغ عددا من محاوريه الغربيين والإقليميين، أنه قام و”جنرالات كبار” بزيارة سرية إلى دمشق نهاية الأسبوع الماضي، والتقوا الرئيس بشار الأسد؛ لبحث ترتيبات سياسية وعسكرية وتنسيق المواقف بين الطرفين.

المصدر: RT